WSJ: США требуют от Ирана открыть бесплатный проход через Ормуз взамен на активы
США предложили Ирану частично разморозить активы исламской республики взамен на отказ от планов взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Как пишет издание, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетили Доху на этой неделе. В ходе переговоров с катарскими посредниками Белый дом предложил Тегерану отказаться от идеи контролировать пролив и взимать сборы. За это США могут разблокировать около $100 млрд замороженных за рубежом иранских средств, отметила WSJ.
Авторы материала подчеркнули, что Иран отверг предложение США, настаивая на своем праве взимать плату с судов за проход через акваторию. По данным издания, военные страны пригрозили жесткими мерами в отношении судов, которые будут следовать вне одобренных Тегераном маршрутов.
1 июля Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации писал, что переговоры Уиткоффа и Кушнера с региональными лидерами в Катаре прошли позитивно. Агентство отмечало, что страны пытаются снизить напряженность, возникшую после недавних атак, «которые поставили под угрозу и без того хрупкое перемирие».
Вашингтон и Тегеран в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильскую операцию в Ливане. Документ определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. В течение 60 дней стороны должны договориться по вопросам ядерной программы. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.