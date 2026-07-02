WSJ: США требуют от Ирана открыть бесплатный проход через Ормуз взамен на активы

Вашингтон и Тегеран в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильскую операцию в Ливане. Документ определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. В течение 60 дней стороны должны договориться по вопросам ядерной программы. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.