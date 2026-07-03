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NYT: США подозревают Израиль в подготовке убийства иранских переговорщиков

Ведомости

В Белом доме считают, что Израиль мог планировать организацию убийства представителей делегации Ирана в рамках переговоров. Речь идет, например, о ликвидации главы МИД исламской республики Аббаса Арагчи и председателя Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммада Багера Галибафа, сообщила газета The New York Times (NYT).

Как пишет издание, Вашингтон еще в начале переговоров с Ираном выяснил, что Галибаф является целью Израиля, однако попросил власти страны не совершать покушения. NYT подчеркнула, что такие подозрения демонстрируют, насколько разошлись цели США и Израиля с начала вооруженного конфликта.

По данным газеты, представители Ирана перед началом переговорного процесса с США в Исламабаде требовали от Вашингтона гарантии того, что Израиль не будет проводить тайных операций. При этом по пути в Пакистан выяснилось, что Израиль хочет атаковать самолет, на борту которого находился председатель Меджлиса. В результате делегация Тегерана добиралась до места встречи по земле, отмечает NYT.

2 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении отказаться от финансовой поддержки со стороны США. По его словам, он рассчитывает на поэтапное сокращение зависимости от Вашингтона в течение ближайшего десятилетия. Премьер-министр объяснил такую позицию текущим состоянием израильской экономики. Он отметил, что объем американского финансирования составляет лишь небольшую долю от ВВП страны, в то время как Израиль уже располагает достаточными внутренними ресурсами для самостоятельного обеспечения ключевых потребностей.

28 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что статус Израиля как главного привилегированного союзника Вашингтона больше не является гарантированным. В резком предупреждении израильскому правительству он отметил, что президент США Дональд Трамп – «единственный глава государства в мире, который сейчас сочувствует Израилю», и призвал израильских чиновников не ссориться с последним оставшимся у них могущественным союзником.

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