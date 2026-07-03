NYT: США подозревают Израиль в подготовке убийства иранских переговорщиков

По данным газеты, представители Ирана перед началом переговорного процесса с США в Исламабаде требовали от Вашингтона гарантии того, что Израиль не будет проводить тайных операций. При этом по пути в Пакистан выяснилось, что Израиль хочет атаковать самолет, на борту которого находился председатель Меджлиса. В результате делегация Тегерана добиралась до места встречи по земле, отмечает NYT.