Economist: США опасаются эскалации с Россией из-за Прибалтики

Весной США начали вывод 5000 военных из ФРГ. The New York Times со ссылкой на собеседников в Пентагоне писала, что это может рассматриваться как «наказание» для Берлина. Причиной вывода контингента стали заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о войне Вашингтона против Ирана, которые не понравились Трампу.