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Economist: США опасаются эскалации с Россией из-за Прибалтики

Ведомости

Вашингтон видит риск эскалации с Россией по теме размещения ракет в странах Прибалтики. Об этом пишет The Economist.

Представители администрации президента США Дональда Трампа опасаются, как уточняется, размещения дальнобойных ракет стран НАТО, которые способны бить вглубь российской территории.

«Была отменена запланированная отправка в Германию группы, оснащенной крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия до 2500 км. Также приостановлен заказ Германии на «Томагавки», и на короткое время союзникам было запрещено использовать самые передовые модели ИИ», – говорится в материале.

30 июня кандидат в премьер-министры социал-демократ Миндаугас Синкявичюс заявил, что Литва могла бы снять запрет на размещение в стране ядерного оружия, прописанный в конституции. До этого парламент Финляндии одобрил отмену запрета на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия в стране.

Весной США начали вывод 5000 военных из ФРГ. The New York Times со ссылкой на собеседников в Пентагоне писала, что это может рассматриваться как «наказание» для Берлина. Причиной вывода контингента стали заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о войне Вашингтона против Ирана, которые не понравились Трампу.

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