Силы ПВО сбили еще два летевших на Москву украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили еще два беспилотника ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. О первом БПЛА мэр написал в 10:38 мск, о втором – в 10:45 мск.
Росавиация сообщила, что в московском аэропорту «Домодедово» действуют временные ограничения на использование воздушного пространства. Авиагавань поэтому принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Такая же мера принята во «Внуково» для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве. О статусе рейса и изменениях в расписании пассажиры могут узнать на онлайн-табло аэропортов.
Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над 11 регионами России и над Азовским и Черным морями.