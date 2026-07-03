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Силы ПВО сбили еще два летевших на Москву украинских беспилотника

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили еще два беспилотника ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. О первом БПЛА мэр написал в 10:38 мск, о втором – в 10:45 мск.

Утром Собянин сообщал, что 3 июля на подлете к столице были уничтожены шесть дронов. Два беспилотника сбили ночью и еще четыре ранним утром.

Росавиация сообщила, что в московском аэропорту «Домодедово» действуют временные ограничения на использование воздушного пространства. Авиагавань поэтому принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Такая же мера принята во «Внуково» для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве. О статусе рейса и изменениях в расписании пассажиры могут узнать на онлайн-табло аэропортов.

Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над 11 регионами России и над Азовским и Черным морями.

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