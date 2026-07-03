Силы ПВО сбили еще два летевших на Москву украинских беспилотника

Росавиация сообщила, что в московском аэропорту «Домодедово» действуют временные ограничения на использование воздушного пространства. Авиагавань поэтому принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Такая же мера принята во «Внуково» для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве. О статусе рейса и изменениях в расписании пассажиры могут узнать на онлайн-табло аэропортов.