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Главная / Политика /

Песков: Евросоюз трансформируется в военно-экономический блок

Ведомости

Европейский союз трансформируется в военно-политико-экономический блок и обретает военную идентичность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 3 июля.

«Это совсем другая реальность», – сказал Песков, комментируя заявление посольства РФ в Гааге о том, что Нидерланды активно готовятся к конфликту на восточном фланге НАТО (цитата по «РИА Новости»).

2 июля Песков заявил, что милитаризация Евросоюза, становление его военной идентичности вынуждают Россию планировать дополнительные меры по обеспечению безопасности. В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас пообещала новые антироссийские санкции.

30 июня стало известно, что Литва рассматривает возможность снять конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия.

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