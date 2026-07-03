Песков: Евросоюз трансформируется в военно-экономический блок
Европейский союз трансформируется в военно-политико-экономический блок и обретает военную идентичность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 3 июля.
«Это совсем другая реальность», – сказал Песков, комментируя заявление посольства РФ в Гааге о том, что Нидерланды активно готовятся к конфликту на восточном фланге НАТО (цитата по «РИА Новости»).
30 июня стало известно, что Литва рассматривает возможность снять конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия.