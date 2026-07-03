Белоусов проинспектировал силы Черноморского флота

Белоусов проинспектировал силы Черноморского флотаМинистр встретился с главой Крыма Аксеновым и губернатором Севастополя Развожаевым
Министр обороны России Андрей Белоусов провел рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота и заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях сил флота. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ходе совещания глава военного ведомства отметил, что одной из приоритетных задач является наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, а также средств отражения воздушных атак и защиты военной и гражданской инфраструктуры.
Командующий Черноморским флотом Сергей Пинчук доложил министру о задачах объединения и мерах по поддержанию боевой готовности соединений, а также обеспечению военной безопасности в регионе.
Также Белоусов провел встречу с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, в ходе которой обсуждалась текущая обстановка на полуострове.
По итогам визита министр обороны вручил военнослужащим Черноморского флота государственные награды за отличия при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, включая медали «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших».
29 июня Белоусов в ходе встречи с военными корреспондентами рассказал, что искусственный интеллект в российских дронах используется для автозахвата целей и навигации. По его словам, Минобороны также активно внедряет программно-аппаратный комплекс DС, в котором хранятся разного рода данные и информация для всех подразделений беспилотных систем. Белоусов сказал, что ведомство в том числе занимается внедрением технологий в системы ПВО. Он отметил, что это один из семи проектов, который должен реализоваться до конца этого года.
23 июня Белоусов уже отмечал, что российская армия переходит на использование роботов, искусственного интеллекта и систем управления нового поколения. При этом он говорил, что ключевым элементом эффективности войск остается человек.