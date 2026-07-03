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Армения запретила голосовать на выборах гражданам, проживающим за рубежом

Ведомости

Гражданам Армении, постоянно проживающим за рубежом, запретили голосовать на выборах. Закон об этом принял парламент страны, передает News.am.

Голосовать на выборах не разрешат гражданам, которые постоянно проживали в другой стране не менее 366 дней из последних 730. Для того чтобы проголосовать, граждане Армении должны вернуться в республику за 48 дней до выборов или за 28 дней в случае досрочных выборов.

Последние выборы в Армении состоялись 7 июня. Победу на них одержала правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиционные партии заявили о нарушениях в ходе выборов, в России также утверждали, что голосование сопровождалось нарушениями демократических процедур и проходило в условиях давления на оппозиционные силы.

Наблюдатели ОБСЕ заявили, что выборы в Армении сопровождались уголовным преследованием оппозиции и другими факторами, которые повлияли на равенство условий предвыборной борьбы.

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