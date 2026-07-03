Армения запретила голосовать на выборах гражданам, проживающим за рубежом

Голосовать на выборах не разрешат гражданам, которые постоянно проживали в другой стране не менее 366 дней из последних 730. Для того чтобы проголосовать, граждане Армении должны вернуться в республику за 48 дней до выборов или за 28 дней в случае досрочных выборов.