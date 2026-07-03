Песков рассказал об особом положении Калининградской области
Недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».
«Калининград... – это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии... Это требует от федерального центра особой заботы», – сказал Песков журналистам.
Он добавил, что Калининградская область находится в «недружественном окружении», поэтому положение в регионе является важной частью ежедневной работы руководства страны на постоянной основе.
По словам Пескова, на повестке дня президента и правительства находится как снабжение Калининграда, так и его развитие и финансирование.
3 июля президент России Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона.
2 июля Путин встретился с Беспрозванных и отметил, что калининградцы добиваются серьезных успехов в социально-экономическом развитии в науке, промышленности, образования и сельском хозяйстве.
1 июля Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и обсудил с ними социально-экономическое развитие Калининградской области.