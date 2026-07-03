Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,414-0,42%ARSA6,21+3,5%MGTS1 192+4,38%IMOEX2 245,8-0,45%RTSI907,84-0,46%RGBI111,94-0,69%RGBITR745,85-0,64%
Главная / Политика /

Песков рассказал об особом положении Калининградской области

Ведомости

Недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

«Калининград... – это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии... Это требует от федерального центра особой заботы», – сказал Песков журналистам.

Он добавил, что Калининградская область находится в «недружественном окружении», поэтому положение в регионе является важной частью ежедневной работы руководства страны на постоянной основе.

По словам Пескова, на повестке дня президента и правительства находится как снабжение Калининграда, так и его развитие и финансирование.

3 июля президент России Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона. 

2 июля Путин встретился с Беспрозванных и отметил, что калининградцы добиваются серьезных успехов в социально-экономическом развитии в науке, промышленности, образования и сельском хозяйстве.

1 июля Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и обсудил с ними социально-экономическое развитие Калининградской области.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь