Путин назвал руководство Украины лицедеями

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что во время посещения одного из пунктов объединенной группировки войск Путину доложили о полном освобождении Константиновки в ДНР. По словам представителя Кремля, президент назвал это важным этапом на пути к взятию славянско-краматорского узла обороны ВСУ.