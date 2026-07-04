Путин назвал руководство Украины лицедеями
Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство Украины – лицедеи, которые своими заявлениями дезорганизуют как себя, так и своих союзников. Такое мнение глава государства высказал на совещании с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск.
«Бравурные заявления главаря киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе нам на руку», – сказал Путин.
Президент также заявил, что чем больше попыток ударов по российской гражданской инфраструктуре будет предпринимать противник, тем более масштабную зону безопасности российским военным придется создавать на сопредельной территории.
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что во время посещения одного из пунктов объединенной группировки войск Путину доложили о полном освобождении Константиновки в ДНР. По словам представителя Кремля, президент назвал это важным этапом на пути к взятию славянско-краматорского узла обороны ВСУ.