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Главная / Политика /

Задержан агент СБУ, собиравший данные для ракетных ударов по Кубани

Ведомости

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.

Мужчину задержали в Анапе. Он передавал данные о расположении российских войск и объектах энергетики Краснодарского края, а также фиксировал параметры радиосигналов для наведения украинских ударов.

Житель Анапы 1980 г. р.по собственной инициативе вышел на связь с представителем украинских спецслужб.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена), он арестован.

В мае сотрудники ФСБ задержали двух крымчан по подозрению в госизмене и шпионаже для украинских спецслужб. Житель Красноперекопского района по своей инициативе передал ГУР минобороны Украины фото, видео и координаты объектов ВС РФ на полуострове. Житель Симферополя сотрудничал с погранслужбой Украины, взял агентурный псевдоним и согласился выдавать данные о бойцах крымской теробороны. Жителя Джанкойского района Крыма приговорили к 17 годам колонии строгого режима за госизмену.

В 2025 г. суды в России вынесли 219 приговоров по уголовным делам о государственной измене.

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