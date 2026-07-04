Задержан агент СБУ, собиравший данные для ракетных ударов по Кубани

В мае сотрудники ФСБ задержали двух крымчан по подозрению в госизмене и шпионаже для украинских спецслужб. Житель Красноперекопского района по своей инициативе передал ГУР минобороны Украины фото, видео и координаты объектов ВС РФ на полуострове. Житель Симферополя сотрудничал с погранслужбой Украины, взял агентурный псевдоним и согласился выдавать данные о бойцах крымской теробороны. Жителя Джанкойского района Крыма приговорили к 17 годам колонии строгого режима за госизмену.