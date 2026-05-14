CNY Бирж.10,777-0,36%VEON-RX66,5+2,31%LIFE2,865-1,04%IMOEX2 683,02-0,43%RTSI1 152,42-0,43%RGBI119,440%RGBITR782,38+0,03%
Главная / Общество /

ФСБ задержала двух жителей Крыма по подозрению в шпионаже

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали двух крымчан по подозрению в госизмене и шпионаже для украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает «РИА Новости».

Один из задержанных – житель Красноперекопского района – сам установил контакт с представителем Главного управления разведки минобороны Украины и передал ему фотографии и видео, а также координаты и другие сведения о местах дислокации объектов Вооруженных сил РФ на полуострове.

Второй задержанный – житель Симферополя. Он взаимодействовал с погранслужбой Украины и выразил готовность к конфиденциальному сотрудничеству, заявили в ФСБ. Он избрал агентурный псевдоним, согласился сообщить персональные данные представителей теробороны Крыма.

Наказание по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ) предполагает лишение свободы вплоть до пожизненного.

В начале марта ФСБ задержала жителя Крыма по подозрению в госизмене и шпионаже. По данным правоохранителей, мужчина инициативно вышел на связь с представителем Главного управления разведки минобороны Украины через Telegram и передавал украинской стороне сведения о местах дислокации российских военнослужащих, вооружения и техники. Впоследствии эти данные использовались ВСУ для нанесения ударов.

17 февраля в прокуратуре Крыма сообщили, что гражданина РФ и его сожительницу, гражданку Украины, обвинили в государственной измене и шпионаже за съемку российской военной техники и кораблей в Ялте.

