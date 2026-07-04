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Главная / Политика /

Российские беспилотники поразили нефтебазу в Запорожской области

Ведомости

Вооруженные силы России с применением БПЛА «Герань-4» и «Гербера» нанесли удары по нефтебазе «Канцеровка» в районе населенного пункта Высокогорное в Запорожской области, сообщило Минобороны.

Удары наносились для снижения военно-экономического потенциала противника. В результате попаданий объект получил значительные повреждения, говорится в сообщении военного ведомства.

27 июня Вооруженные силы России атаковали беспилотниками «Герань» нефтеперерабатывающий завод в районе подконтрольного украинским войскам Запорожья. Минобороны России раскрыло подробности массированного удара, нанесенного в ночь на 2 июня по объектам на территории Украины. Целью операции стали предприятия ВПК, территориальные центры комплектования ВСУ и военные аэродромы.

4 июля Генштаб ВС РФ сообщил, что войска группировки «Запад» завершают взятие города Красный Лиман, «Южная» группировка войск освободила Константиновку.

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