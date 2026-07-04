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В Словакии начался референдум о лишении Фицо пожизненных выплат

Ведомости

В Словакии 4 июля стартовало голосование по вопросу об отмене пожизненных выплат премьер-министру Роберту Фицо, сообщает словацкое издание Pravda.

Избирательные участки открылись в 8:00 мск и будут работать до 23:00 мск.

Согласно данным Статистического управления Словакии, в референдуме могут принять участие около 4,33 млн избирателей из примерно 5,45 млн жителей страны.

По данным опроса агентства Ipsos, готовность участвовать в голосовании выразили лишь 26,5% избирателей, тогда как 73,5% намерены его проигнорировать.

Помимо вопроса о выплатах Фицо, словакам предстоит высказаться за восстановление специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью, которые были упразднены правительством Фицо.

Инициатором референдума выступила либеральная непарламентская партия «Демократы», собравшая необходимые 350 000 подписей. Голосование считается состоявшимся, если явка превысит 50%.

24 июня Фицо заявил, что Словакия не будет участвовать в финансировании новой программы военной поддержки Украины, которая обсуждается в НАТО. 19 июня премьер Словакии сообщил, что республика заплатит 4 млн евро за отказ принимать мигрантов в рамках пакта Евросоюза. 18 июня он предлагал установить прямую линию связи между Россией и Украиной.

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