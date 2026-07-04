В Словакии начался референдум о лишении Фицо пожизненных выплат

24 июня Фицо заявил, что Словакия не будет участвовать в финансировании новой программы военной поддержки Украины, которая обсуждается в НАТО. 19 июня премьер Словакии сообщил, что республика заплатит 4 млн евро за отказ принимать мигрантов в рамках пакта Евросоюза. 18 июня он предлагал установить прямую линию связи между Россией и Украиной.