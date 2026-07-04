Трамп заявил о возрождении «коммунистической угрозы» в США

«Коммунизм – это враг конституции. Это враг 4 июля 1776 г. Ты можешь быть верным Карлу Марксу, а можешь быть верным Америке. Коммунист или патриот – ты не можешь быть и тем, и другим одновременно», – сказал американский лидер в ходе выступления на горе Рашмор в Южной Дакоте, приуроченного к 250-летию Дня независимости.