Трамп заявил о возрождении «коммунистической угрозы» в США
Президент США Дональд Трамп заявил о возрождении коммунистической угрозы в стране и назвал своих политических оппонентов врагами 4 июля 1776 г. (день принятия Декларации независимости), пишет The Guardian.
«Коммунизм – это враг конституции. Это враг 4 июля 1776 г. Ты можешь быть верным Карлу Марксу, а можешь быть верным Америке. Коммунист или патриот – ты не можешь быть и тем, и другим одновременно», – сказал американский лидер в ходе выступления на горе Рашмор в Южной Дакоте, приуроченного к 250-летию Дня независимости.
По его словам, коммунистический строй приводил «к большим смертям и разрушениям», чем любой из когда-либо опробованных. Трамп также пообещал «изгнать» иммигрантов, связав их с коммунистической угрозой.
29 июня Трамп назвал коммунизм величайшей угрозой для США со времен Первой мировой войны, Второй мировой войны, Перл-Харбора и терактов 11 сентября. «Коммунистам легко увлекать за собой народные массы, делая обещания, которые невозможно выполнить», – написал он в Truth Social.
3 июля Хантер Байден иронично заявил о «номинации» Трампа на Нобелевскую премию мира, отметив, что ни один президент в истории «не завершал одну войну столько раз». В тот же день госдепартамент представил памятный паспорт к 250-летию США с изображением отцов-основателей и Дональда Трампа на внутренней стороне.