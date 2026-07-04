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Путин подписал закон о льготном НДС на детские товары

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий перечень документов для применения пониженной ставки НДС в размере 10% при ввозе и продаже детских товаров в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит ясность в вопрос о том, какие бумаги нужны для подтверждения права на льготу. Теперь налогоплательщики должны будут предоставлять сведения из реестра Росаккредитации о сертификате или декларации соответствия.

Если продукция сертифицирована по нормам ЕАЭС, достаточно представить соответствующие документы.

Положения, касающиеся льготного НДС, вступают в силу через месяц после официального опубликования закона, но не ранее начала следующего налогового периода.

Закон о продаже ряда детских товаров по льготной ставке 10% НДС был подписан в декабре 2023 г. Речь идет о детской мебели, автокреслах и велосипедах, ванночках и горках для купания новорожденных, сосках, пеленках, подгузниках и др.

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