Путин подписал закон о снижении до 10% НДС на ряд детских товаров

Законопроект был внесен правительством этим летом и был принят Госдумой 10 октября и одобрен Совфедом 11 октября. Речь идет о детской мебели, автокреслах и велосипедах, ванночках и горках для купания новорожденных, сосках, пеленках, подгузниках и др.