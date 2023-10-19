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Путин подписал закон о снижении до 10% НДС на ряд детских товаров

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о продаже ряда детских товаров по льготной ставке 10% НДС, такой документ опубликован на портале правовой информации.

Законопроект был внесен правительством этим летом и был принят Госдумой 10 октября и одобрен Совфедом 11 октября. Речь идет о детской мебели, автокреслах и велосипедах, ванночках и горках для купания новорожденных, сосках, пеленках, подгузниках и др.

Как отмечали авторы законопроекта, снижение налоговой нагрузки поспособствует поддержке потребительского спроса, увеличению темпа роста рынка и доли включенных в перечень товаров российского производства, а также поддержке российских семей с детьми.

Закон вступит в силу в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС (т. е. 1 января 2024 г.).

До принятия закона пониженная ставка НДС действовала только для производителей детской одежды, обуви, игрушек, колясок и письменных принадлежностей, говорил ранее спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, сэкономленные средства будут направлены компаниями на увеличение выпуска и создание новых рабочих мест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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