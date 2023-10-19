Путин подписал закон о снижении до 10% НДС на ряд детских товаров
Президент России Владимир Путин подписал закон о продаже ряда детских товаров по льготной ставке 10% НДС, такой документ опубликован на портале правовой информации.
Законопроект был внесен правительством этим летом и был принят Госдумой 10 октября и одобрен Совфедом 11 октября. Речь идет о детской мебели, автокреслах и велосипедах, ванночках и горках для купания новорожденных, сосках, пеленках, подгузниках и др.
Как отмечали авторы законопроекта, снижение налоговой нагрузки поспособствует поддержке потребительского спроса, увеличению темпа роста рынка и доли включенных в перечень товаров российского производства, а также поддержке российских семей с детьми.
Закон вступит в силу в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС (т. е. 1 января 2024 г.).
До принятия закона пониженная ставка НДС действовала только для производителей детской одежды, обуви, игрушек, колясок и письменных принадлежностей, говорил ранее спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, сэкономленные средства будут направлены компаниями на увеличение выпуска и создание новых рабочих мест.