ВСУ обстреляли детский сад в Каменке-Днепровской
Здание детского сада №1 «Барвинок» в городе Каменка-Днепровская Запорожской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«В результате прямого попадания снаряда в кровлю дошкольного образовательного учреждения повреждены крыша и остекление», – уточнил глава региона.
Пострадавших нет, так как в момент атаки детей и сотрудников в здании не было. На месте работают оперативные и аварийные службы.
2 июля два сотрудника «Запорожьеэнерго», филиала АО «Юго-Западная ЭСК», погибли в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника во время проведения аварийно-восстановительных работ. Балицкий отмечал, что специалисты ежедневно выходят на объекты, обеспечивая стабильную работу систем жизнеобеспечения региона. Он назвал их работу настоящим подвигом и пообещал, что память о погибших энергетиках будет сохранена.