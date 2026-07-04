ВСУ обстреляли детский сад в Каменке-Днепровской

2 июля два сотрудника «Запорожьеэнерго», филиала АО «Юго-Западная ЭСК», погибли в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника во время проведения аварийно-восстановительных работ. Балицкий отмечал, что специалисты ежедневно выходят на объекты, обеспечивая стабильную работу систем жизнеобеспечения региона. Он назвал их работу настоящим подвигом и пообещал, что память о погибших энергетиках будет сохранена.