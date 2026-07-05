В Словакии референдум о выплатах Фицо проигнорировало большинство избирателей
В Словакии большинство зарегистрированных избирателей не приняли участия в референдуме о лишении премьер-министра Роберта Фицо пожизненных выплат, пишет Ta3. Согласно неофициальным данным, к урнам пришли лишь 16,13% граждан, имеющих право голоса. Это второй наихудший показатель в истории независимой Словакии. Хуже явка была только в 1997 г. на референдуме о вступлении в НАТО.
По данным Статистического управления Словакии, в списки для голосования было включено 4 369 989 человек. Явка составила 705 227 избирателей, из которых 698 757 бюллетеней признаны действительными. Из-за рубежа проголосовали 5218 словацких граждан.
Избирателям предстояло ответить на два вопроса: о отмене так называемой пожизненной премьерской ренты (в том числе для действующего премьера Роберта Фицо) и о восстановлении специальной прокуратуры и национального криминального агентства (NAKA), которые были упразднены правительством Фицо. Инициатором выступила внепарламентская партия «Демократы». Третий вопрос – о сокращении срока полномочий парламента – не был включен президентом страны Петером Пеллегрини, который счел его противоречащим конституции.
Cам Фицо заранее объявил о том, что не будет участвовать в голосовании. В числе проголосовавших оказались Пеллегрини, председатель парламента Рихард Раши и ряд других высокопоставленных лиц. Глава парламента назвал референдум «политическим расчетом», но отметил, что принял участие из уважения к самому институту народного волеизъявления.
Как пишет издание, голосование прошло 4 июля без серьезных происшествий.
Официальные итоги референдума будут обнародованы 5 июля. Как отмечает издание, согласно конституции страны, для признания референдума состоявшимся требовалась явка более половины избирателей. Поскольку необходимый порог не был преодолен, результаты голосования не имеют юридической силы.
24 июня Фицо заявил, что Словакия не намерена участвовать в финансировании новой программы военной поддержки Украины, которая обсуждается в НАТО. 19 июня премьер Словакии сообщил, что республика заплатит 4 млн евро за отказ принимать мигрантов в рамках пакта Евросоюза. 18 июня он предлагал установить прямую линию связи между Россией и Украиной.