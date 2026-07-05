В Словакии референдум о выплатах Фицо проигнорировало большинство избирателей

Избирателям предстояло ответить на два вопроса: о отмене так называемой пожизненной премьерской ренты (в том числе для действующего премьера Роберта Фицо) и о восстановлении специальной прокуратуры и национального криминального агентства (NAKA), которые были упразднены правительством Фицо. Инициатором выступила внепарламентская партия «Демократы». Третий вопрос – о сокращении срока полномочий парламента – не был включен президентом страны Петером Пеллегрини, который счел его противоречащим конституции.