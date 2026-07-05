Де Голль отметил, что российский президент исходит из логики равновесия и мира. По его словам, Путин также осознает, что текущий конфликт носит характер противостояния на истощение, и у европейцев и Запада отсутствуют возможности для реализации своей политики по экономическим, моральным и географическим причинам. Глава Фонда за мир и дружбу между народами подчеркнул, что необходимо надеяться на заключение мира, чего желает как российский лидер, так и он сам.