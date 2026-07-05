Пьер де Голль заявил о глубоком уважении к Путину, назвав его мудрым лидером
Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль назвал президента России Владимира Путина мудрым человеком. В интервью ТАСС французский общественный деятель подчеркнул, что испытывает к российскому лидеру глубокое уважение.
Де Голль отметил, что российский президент исходит из логики равновесия и мира. По его словам, Путин также осознает, что текущий конфликт носит характер противостояния на истощение, и у европейцев и Запада отсутствуют возможности для реализации своей политики по экономическим, моральным и географическим причинам. Глава Фонда за мир и дружбу между народами подчеркнул, что необходимо надеяться на заключение мира, чего желает как российский лидер, так и он сам.
Внук бывшего президента Франции выразил уверенность, что в конечном счете возобладают здравый смысл и реальность. Де Голль также добавил, что для этого требуется политическая воля, и, по его мнению, у Путина она есть. Он выразил надежду, что европейские страны проявят волю к диалогу и партнерству с Россией.
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20 июня 1966 г. президент Франции генерал Шарль де Голль прибыл в СССР. Этот визит стал самым продолжительным из всех зарубежных поездок главы Пятой республики: он вернулся на родину только 1 июля. Важнейшим политическим итогом визита стало подписание 30 июня 1966 г. советско‑французской декларации о принципах отношений, получившей название «Декларация разрядки». Этот документ стал одной из первых попыток создать модель взаимодействия между государствами с разными политическими и экономическими системами. Два принципа, закрепленные в декларации, позднее вошли в Хельсинкский акт 1975 г.: невмешательство во внутренние дела друг друга и уважение государственного суверенитета.