Трамп пообещал отстаивать право американцев на владение оружием

В ходе своего выступления Трамп заявил, что право владеть и носить оружие защищалось очень аккуратно. Американский лидер также отметил возвращение «американской мечты», охарактеризовав ее как сильную и прекрасную идею. Кроме того, он подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не перестанут наращивать свои амбиции на мировой арене.