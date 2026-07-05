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Главная / Политика /

Трамп пообещал отстаивать право американцев на владение оружием

Ведомости

Президент США Дональд Трамп пообещал отстаивать право американцев на оружие. Об этом он заявил на выступлении на горе Рашмор в Южной Дакоте, приуроченном к 250-летию Дня независимости. Выступление опубликовал PBS News. Глава Белого дома отметил, что защита второй поправки продолжает оставаться одним из ключевых направлений его работы.

В ходе своего выступления Трамп заявил, что право владеть и носить оружие защищалось очень аккуратно. Американский лидер также отметил возвращение «американской мечты», охарактеризовав ее как сильную и прекрасную идею. Кроме того, он подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не перестанут наращивать свои амбиции на мировой арене.

Трамп предупредил о возвращении коммунистической угрозы в США и обвинил политических противников в том, что они действуют против духа Декларации независимости от 4 июля 1766 г.

Президент России Владимир Путин 4 июля в День независимости США созвонился с Трампом. Президенты затронули проблематику украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля. Американский лидер вновь подтвердил готовность способствовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных путей разрешения кризиса на Украине.

Путин также направил поздравительное послание Трампу по случаю 250-летия независимости Америки. Он отметил, что РФ и США как крупнейшие ядерные державы несут ответственность за безопасность и стабильность глобальной системы.

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