Песков назвал «ужастиками» сообщения СМИ о возможном ударе РФ по Польше

30 июня польский портал Onet опубликовал материал, в котором со ссылкой на источники утверждалось, что Россия якобы может устроить военную провокацию против Польши. Целью таких действий, по данным издания, якобы могла бы стать эскалация напряженности, которая вынудила бы западные страны приостановить помощь Украине.