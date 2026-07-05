Песков назвал «ужастиками» сообщения СМИ о возможном ударе РФ по Польше
О России в западной прессе публикуется много ужастиков, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя статьи в британских и польских СМИ о якобы возможном ударе со стороны России по Польше в течение ближайших месяцев.
Журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин в ходе интервью спросил Пескова, видели ли в Кремле подобные публикации.
«Ужастиков очень много публикуется в отношении России», – отметил представитель Кремля.
30 июня польский портал Onet опубликовал материал, в котором со ссылкой на источники утверждалось, что Россия якобы может устроить военную провокацию против Польши. Целью таких действий, по данным издания, якобы могла бы стать эскалация напряженности, которая вынудила бы западные страны приостановить помощь Украине.
Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя публикацию, заявил, что страна «очень интенсивно готовится к различным сценариям».
3 июля британская газета The Telegraph сообщила, что США предупредили Варшаву о возможной провокации России на польской территории.
25 июня Песков назвал парадоксальными отношения Польши и Украины: по его словам, Варшаве не нравится, что на Украине поклоняются нацистам, но при этом Польша собирается заниматься восстановлением республики.