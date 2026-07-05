Российская авиация уничтожила переправу ВСУ через Северский Донец
Российские военные нанесли удар по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке в Max.
«Ударом авиации уничтожена насыпная переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении российского военного ведомства.
Целью удара стал срыв ротации и снабжения 63-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны в районе Красного Лимана.
В сводке также сообщается о продвижении подразделений на всех направлениях. Группировка «Север» улучшила тактическое положение в Сумской и Харьковской областях, потери противника составили до 200 военнослужащих. На Западном направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, продолжают зачистку Красного Лимана и наступление в направлении Голубых озер. Потери ВСУ на данном направлении за сутки превысили 220 человек.
На Южном и Центральном направлениях противник потерял более 520 военнослужащих, а на Днепровском – свыше 60. Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 149 объектам, включая аэродромы, склады топлива и логистические центры. Средства ПВО за сутки сбили 282 беспилотника.
5 июля российские военные уничтожили газораспределительную станцию в населенном пункте Газопроводное Черниговской области ударом БПЛА «Герань-2 Сикер». В тот же день средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник над Белгородской, Брянской и Ростовской областями, Республикой Крым и акваторией Черного моря.