Российская авиация уничтожила переправу ВСУ через Северский Донец

На Южном и Центральном направлениях противник потерял более 520 военнослужащих, а на Днепровском – свыше 60. Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 149 объектам, включая аэродромы, склады топлива и логистические центры. Средства ПВО за сутки сбили 282 беспилотника.



5 июля российские военные уничтожили газораспределительную станцию в населенном пункте Газопроводное Черниговской области ударом БПЛА «Герань-2 Сикер». В тот же день средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник над Белгородской, Брянской и Ростовской областями, Республикой Крым и акваторией Черного моря.