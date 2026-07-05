Польша рассекретит данные о военной помощи Украине с 2022 года
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поручил рассекретить все сведения о поставках вооружения Украине за 2022–2026 гг., а также провести проверку возможных утечек государственных секретов, сообщил он в соцсети X.
«После консультации с премьер-министром Дональдом Туском, сохраняя ответственность перед общественностью и в соответствии с законодательством, я приказал рассекретить все пожертвования Украине в 2022–2026 гг.», – написал Косиняк-Камыш.
Министр отметил, что процесс передачи техники был начат предыдущим правительством партии «Право и справедливость», а президент (сейчас Кароль Навроцкий, ранее Анджей Дуда) информировался о каждой поставке.
Одновременно он поручил Службе военной контрразведки выяснить, кто целенаправленно пытался раскрыть государственные секреты.
«Мы действуем в условиях войны на границе; каждое действие против польского национального интереса угрожает безопасности польских женщин и мужчин», – подчеркнул он, обращаясь к бывшему министру обороны Мариушу Блащаку.
5 июля в Польше разразился скандал из-за возможной тайной передачи правительством Украине ракет для ЗРК Patriot без согласия парламента. За день до этого, 4 июля, премьер-министр Дональд Туск допустил пересмотр объемов финансовой поддержки Украины, призвав делегацию на саммите НАТО в Анкаре проявлять осторожность в заявлениях о помощи.