Польша рассекретит данные о военной помощи Украине с 2022 года

5 июля в Польше разразился скандал из-за возможной тайной передачи правительством Украине ракет для ЗРК Patriot без согласия парламента. За день до этого, 4 июля, премьер-министр Дональд Туск допустил пересмотр объемов финансовой поддержки Украины, призвав делегацию на саммите НАТО в Анкаре проявлять осторожность в заявлениях о помощи.