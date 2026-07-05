Глава СК Белоруссии рассказал о расследовании атаки БПЛА на автобус с детьми
Расследование уголовного дела по факту атаки украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области ведется следствием Белоруссии параллельно с российскими коллегами. Об этом рассказал председатель Следственного комитета Белоруссии Константин Бычек в интервью программе «Неделя» на телеканале СТВ.
По его словам, он недавно завершил визит в Россию, где провел двустороннюю встречу с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Стороны обсудили ход расследования, обменялись материалами и договорились о постоянном взаимодействии. Уголовные дела возбуждены как в России, так и в Белоруссии, и следственные органы двух стран поддерживают непрерывный обмен информацией.
17 июня украинский БПЛА атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомельской области, которая направлялась на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая группу женщина, еще восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения. После происшествия следственные органы России и Белоруссии возбудили уголовные дела по статье о теракте.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее «прямым нарушением договоренностей и поведения в войне отдельных государств».