Глава СК Белоруссии рассказал о расследовании атаки БПЛА на автобус с детьми

По его словам, он недавно завершил визит в Россию, где провел двустороннюю встречу с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Стороны обсудили ход расследования, обменялись материалами и договорились о постоянном взаимодействии. Уголовные дела возбуждены как в России, так и в Белоруссии, и следственные органы двух стран поддерживают непрерывный обмен информацией.