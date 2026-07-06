Вэнс призвал Украину не предпринимать попытки наступления

Президент России Владимир Путин во время посещения им одного из пунктов объединенной группировки российских войск в зоне спецоперации назвал освобождение Константиновки стратегически важным, поскольку город является крупным промышленным и транспортным узлом Донбасса. При этом глава государства обратил внимание, что в районе Константиновки остаются мирные жители, и поручил сделать все необходимое для их эвакуации.