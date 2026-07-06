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Главная / Политика /

Вэнс призвал Украину не предпринимать попытки наступления

Ведомости

Администрация президента США считает, что на нынешнем этапе украинской стороне следует сосредоточиться на обороне, а не предпринимать попытки наступления. Об этом в интервью The Times заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам Вэнса, переход в оборону соответствует позиции американской администрации в условиях продолжающихся переговоров.

Вице-президент также напомнил о событиях 2023 г., когда одним из ключевых вопросов международной повестки было возможное крупное контрнаступление украинских войск. По оценке Вэнса, тогда большинство западных союзников, в том числе бывший американский президент Джо Байден, поддерживали именно такой сценарий. Вэнс назвал это событие стратегической и тактической катастрофой.

3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки в ДНР. Представитель Кремля подчеркнул, что украинские войска превратили город в укрепрайон, который ВСУ считали практически неприступным.

Главные заявления Путина на совещании в пункте объединенной группировки войск

Политика / Власть

Президент России Владимир Путин во время посещения им одного из пунктов объединенной группировки российских войск в зоне спецоперации назвал освобождение Константиновки стратегически важным, поскольку город является крупным промышленным и транспортным узлом Донбасса. При этом глава государства обратил внимание, что в районе Константиновки остаются мирные жители, и поручил сделать все необходимое для их эвакуации.

Путин также заявил, что российские войска должны продолжить нанесение массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре, обеспечивающей его работу. Президент также подчеркнул, что командующие группировками должны действовать «ритмично, рационально, последовательно», делать все необходимое и возможное для сохранения жизни российских военнослужащих и обеспечивать безусловное выполнение поставленных задач в строгом соответствии с замыслом спецоперации.

Российский президент 4 июля, в День независимости США, созвонился со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сказал помощник главы российского лидера Юрий Ушаков. В разговоре обсуждались вопросы двусторонней и международной повестки дня. Президенты затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению украинского кризиса. Путин акцентировал в разговоре предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине «при непременном учете известных принципиальных российских подходов», заявил Ушаков.

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