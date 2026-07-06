Трамп дал оценку разговору с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным прошел хорошо, а стороны находятся близко к завершению конфликта на Украине. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
«Президент Путин хочет, чтобы это закончилось. Скажу вам это очень твердо. И президент Зеленский на самом деле хочет, чтобы это закончилось сейчас», – (трансляцию вел Белый дом на своем YouTube-канале).
Американский лидер также выразил уверенность, что переговоры продвигаются быстрее, чем многие думают. «Я думаю, мы становимся гораздо ближе, чем люди осознают», – сказал он.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 4 июля, в День независимости США, и продлился около полутора часов. Президенты обсудили вопросы двусторонней и международной повестки, включая украинское урегулирование с учетом предстоящего саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля.
6 июля 2026 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа стал хорошей возможностью донести до Вашингтона позицию Москвы от первого лица. Он также отметил, что американский лидер последователен и открыт к тому, чтобы слушать информацию от Путина. 5 июля 2026 г. Associated Press сообщало, что Трамп планирует провести встречи с президентами Украины и Сирии на полях саммита НАТО в Анкаре.