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Главная / Политика /

Трамп дал оценку разговору с Путиным

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным прошел хорошо, а стороны находятся близко к завершению конфликта на Украине. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

«Президент Путин хочет, чтобы это закончилось. Скажу вам это очень твердо. И президент Зеленский на самом деле хочет, чтобы это закончилось сейчас», – (трансляцию вел Белый дом на своем YouTube-канале).

Американский лидер также выразил уверенность, что переговоры продвигаются быстрее, чем многие думают. «Я думаю, мы становимся гораздо ближе, чем люди осознают», – сказал он.

Трамп встретится с президентами Украины и Сирии на саммите НАТО в Турции

Политика / Международные новости

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 4 июля, в День независимости США, и продлился около полутора часов. Президенты обсудили вопросы двусторонней и международной повестки, включая украинское урегулирование с учетом предстоящего саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля.

6 июля 2026 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа стал хорошей возможностью донести до Вашингтона позицию Москвы от первого лица. Он также отметил, что американский лидер последователен и открыт к тому, чтобы слушать информацию от Путина. 5 июля 2026 г. Associated Press сообщало, что Трамп планирует провести встречи с президентами Украины и Сирии на полях саммита НАТО в Анкаре.

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