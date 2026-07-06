Трамп дал оценку разговору с Путиным

6 июля 2026 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа стал хорошей возможностью донести до Вашингтона позицию Москвы от первого лица. Он также отметил, что американский лидер последователен и открыт к тому, чтобы слушать информацию от Путина. 5 июля 2026 г. Associated Press сообщало, что Трамп планирует провести встречи с президентами Украины и Сирии на полях саммита НАТО в Анкаре.