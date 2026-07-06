Чемпионат Европы по стрельбе перенесли из Эстонии после недопуска россиян
Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 г. перенесен из Таллина в испанскую Гранаду после отказа Эстонии допустить к участию спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на Эстонский стрелковый союз.
В Европейской стрелковой конфедерации пояснили, что турнир станет квалификационным этапом к Олимпийским играм 2028 г., поэтому к участию должны быть допущены все спортсмены, имеющие соответствующее право.
На официальном сайте Европейской стрелковой конфедерации местом проведения соревнований уже указана Гранада. Чемпионат пройдет с 3 по 9 марта 2027 г.
18 мая сообщалось, что исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальными флагом и гимном. Однако 26 июня стало известно, что сборная России отказалась от участия в этапе Кубка вызова в румынском Клуж-Напоке из-за сохранения запрета на использование государственной символики. После этого министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявлял, что российская сторона намерена добиваться лишения Румынии права проводить международные спортивные соревнования.