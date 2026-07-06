Чемпионат Европы по стрельбе перенесли из Эстонии после недопуска россиян

18 мая сообщалось, что исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальными флагом и гимном. Однако 26 июня стало известно, что сборная России отказалась от участия в этапе Кубка вызова в румынском Клуж-Напоке из-за сохранения запрета на использование государственной символики. После этого министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявлял, что российская сторона намерена добиваться лишения Румынии права проводить международные спортивные соревнования.