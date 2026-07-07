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Главная / Политика /

Лавров заявил о согласии России с предложениями США на Аляске

Ведомости

Россия согласилась с компромиссными предложениями США, сделанными на переговорах в Анкоридже, любые иные трактовки итогов встречи неуместны. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Президент [России Владимир] Путин очень четко заявил, что мы, в отличие от других наших собеседников, договоренности уважаем», – сказал Лавров.

По словам министра, на переговорах американская сторона заверила Москву, что президент Украины Владимир Зеленский будет следовать рекомендациям США.

Что рассказал Лавров о Константиновке, будущем НАТО и компромиссах Анкориджа

Политика / Международные отношения

«Ну посмотрим, чем закончится встреча, которая будет на саммите НАТО в Анкаре», – добавил глава МИД.

25 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что понимания, достигнутые Россией и США на саммите на Аляске, могли бы стать основой для окончательного урегулирования конфликта на Украине.

В тот же день американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что по итогам переговоров президентов РФ и США в Анкоридже каких-либо соглашений по украинскому урегулированию достигнуто не было. При этом он отметил готовность Вашингтона сыграть конструктивную роль в процессе урегулирования. 26 июня Лавров отметил, что Рубио неверно трактует результаты встречи Путина и американского лидера Дональда Трампа. По словам министра, американская сторона представила конкретные предложения, с которыми Россия согласилась.

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