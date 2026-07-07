Лавров заявил о согласии России с предложениями США на Аляске

В тот же день американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что по итогам переговоров президентов РФ и США в Анкоридже каких-либо соглашений по украинскому урегулированию достигнуто не было. При этом он отметил готовность Вашингтона сыграть конструктивную роль в процессе урегулирования. 26 июня Лавров отметил, что Рубио неверно трактует результаты встречи Путина и американского лидера Дональда Трампа. По словам министра, американская сторона представила конкретные предложения, с которыми Россия согласилась.