Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,285+0,91%CHKZ14 350-1,03%YAKG29,55-5,29%IMOEX2 190,39-0,17%RTSI906,42+2,25%RGBI111,47-0,38%RGBITR743,82-0,34%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп снова положительно оценил разговор с Путиным

Ведомости

Президент США Дональд Трамп положительно оценил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что обе стороны конфликта на Украине заинтересованы в достижении договоренности. Об этом глава Белого дома сообщил во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Анкаре, передает Clash Report.

Речь идет о телефонном разговоре, который произошел 4 июля между российской и американской сторонами. Президент США также напомнил, что после этого провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Трампа, Россия и Украина готовы заключить мирную сделку.

4 июля Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого затронули украинское урегулирование с учетом предстоящего саммита. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, американский лидер подтвердил готовность содействовать поиску мирного решения конфликта.

5 июля AP со ссылкой на представителя Белого дома писал, что американский лидер планирует провести встречи с Зеленским и президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа в среду на полях саммита НАТО в Турции. Встреча с Зеленским состоится на фоне продолжающегося конфликта на Украине, урегулировать который неоднократно обещал Трамп.

6 июля американский лидер говорил, что тема урегулирования конфликта на Украине станет одной из ключевых на саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7–8 июля. «Мы собираемся на саммит НАТО, и мы собираемся обсуждать это. Я думаю, мы положим этому конец», – сказал Трамп.

Читайте также:Чего эксперты ожидают от саммита НАТО в Анкаре
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь