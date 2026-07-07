Трамп снова положительно оценил разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп положительно оценил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что обе стороны конфликта на Украине заинтересованы в достижении договоренности. Об этом глава Белого дома сообщил во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Анкаре, передает Clash Report.
Речь идет о телефонном разговоре, который произошел 4 июля между российской и американской сторонами. Президент США также напомнил, что после этого провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Трампа, Россия и Украина готовы заключить мирную сделку.
4 июля Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого затронули украинское урегулирование с учетом предстоящего саммита. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, американский лидер подтвердил готовность содействовать поиску мирного решения конфликта.
5 июля AP со ссылкой на представителя Белого дома писал, что американский лидер планирует провести встречи с Зеленским и президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа в среду на полях саммита НАТО в Турции. Встреча с Зеленским состоится на фоне продолжающегося конфликта на Украине, урегулировать который неоднократно обещал Трамп.
6 июля американский лидер говорил, что тема урегулирования конфликта на Украине станет одной из ключевых на саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7–8 июля. «Мы собираемся на саммит НАТО, и мы собираемся обсуждать это. Я думаю, мы положим этому конец», – сказал Трамп.