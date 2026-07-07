Трамп снова положительно оценил разговор с Путиным

6 июля американский лидер говорил, что тема урегулирования конфликта на Украине станет одной из ключевых на саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7–8 июля. «Мы собираемся на саммит НАТО, и мы собираемся обсуждать это. Я думаю, мы положим этому конец», – сказал Трамп.