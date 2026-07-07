29 июня политический обозреватель Хоакин Флорес в тексте для издания Strategic Culture писал, что западные страны, вероятно, продолжат создавать скрытые угрозы безопасности России и Белоруссии, в том числе в районе Калининградской области. По его словам, острые угрозы будут создаваться, чтобы спровоцировать обязательный оборонительный ответ. По оценке автора, несмотря на жесткую риторику европейских стран, Евросоюз не готов к прямому военному столкновению с Россией. В статье утверждается, что в этих условиях европейские государства могут сделать ставку на затягивание конфликта посредством провокаций в приграничных районах.