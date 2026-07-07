Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,285+0,91%CHKZ14 350-1,03%YAKG29,55-5,29%IMOEX2 190,39-0,17%RTSI906,42+2,25%RGBI111,47-0,38%RGBITR743,82-0,34%
Главная / Политика /

Песков: Европа перестраивается в экономико-военный блок

Ведомости

Европейский союз трансформируется из преимущественно экономического объединения в экономико-военный блок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

По его словам, европейские страны пришли к выводу, что больше не могут рассчитывать на гарантии безопасности со стороны США.

3 июля Песков уже делал подобное заявление. Представитель Кремля говорил, что Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок и обретает военную идентичность. Так он прокомментировал заявление посольства РФ в Гааге о том, что Нидерланды активно готовятся к конфликту на восточном фланге НАТО.

2 июля Песков сказал, что милитаризация Евросоюза, становление его военной идентичности вынуждают Россию планировать дополнительные меры по обеспечению безопасности. В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас пообещала новые антироссийские санкции.

29 июня политический обозреватель Хоакин Флорес в тексте для издания Strategic Culture писал, что западные страны, вероятно, продолжат создавать скрытые угрозы безопасности России и Белоруссии, в том числе в районе Калининградской области. По его словам, острые угрозы будут создаваться, чтобы спровоцировать обязательный оборонительный ответ. По оценке автора, несмотря на жесткую риторику европейских стран, Евросоюз не готов к прямому военному столкновению с Россией. В статье утверждается, что в этих условиях европейские государства могут сделать ставку на затягивание конфликта посредством провокаций в приграничных районах.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь