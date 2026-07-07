Песков: Европа перестраивается в экономико-военный блок
Европейский союз трансформируется из преимущественно экономического объединения в экономико-военный блок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
По его словам, европейские страны пришли к выводу, что больше не могут рассчитывать на гарантии безопасности со стороны США.
3 июля Песков уже делал подобное заявление. Представитель Кремля говорил, что Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок и обретает военную идентичность. Так он прокомментировал заявление посольства РФ в Гааге о том, что Нидерланды активно готовятся к конфликту на восточном фланге НАТО.
2 июля Песков сказал, что милитаризация Евросоюза, становление его военной идентичности вынуждают Россию планировать дополнительные меры по обеспечению безопасности. В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас пообещала новые антироссийские санкции.
29 июня политический обозреватель Хоакин Флорес в тексте для издания Strategic Culture писал, что западные страны, вероятно, продолжат создавать скрытые угрозы безопасности России и Белоруссии, в том числе в районе Калининградской области. По его словам, острые угрозы будут создаваться, чтобы спровоцировать обязательный оборонительный ответ. По оценке автора, несмотря на жесткую риторику европейских стран, Евросоюз не готов к прямому военному столкновению с Россией. В статье утверждается, что в этих условиях европейские государства могут сделать ставку на затягивание конфликта посредством провокаций в приграничных районах.