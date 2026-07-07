Суд в Армении арестовал лидера партии «Процветающая Армения» Царукяна
Суд общей юрисдикции Еревана арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Ерем Саркисян.
Следствие инкриминирует Царукяну пособничество мошенничеству и легализацию денежных средств в особо крупном размере.
«Показалось, что решение было заранее написано, нужно было прописать стандартные формулировки для соблюдения формальной части», – заявил Саркисян, отметив, что защита обжалует решение суда после получения вердикта.
9 июня сообщалось, что в отношении Царукяна возбудили уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Тогда же, по данным агентства «Sputnik Армения», политику запретили покидать страну.
22 июня минэкономики Армении аннулировало лицензию принадлежащего Царукяну крупнейшего в стране казино «Шангри Ла», расположенного недалеко от Еревана. Ведомство объяснило решение нарушениями, выявленными в ходе мартовской проверки, в том числе расхождениями между финансовой отчетностью и фактическими показаниями счетчиков игровых автоматов.
Партия «Процветающая Армения» входила в число семи оппозиционных политических сил, которые 19 июня обратились в Конституционный суд с требованием пересмотреть итоги парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. Однако 4 июля суд отклонил иск, оставив в силе решение Центральной избирательной комиссии об итогах голосования.