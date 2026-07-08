Госдума утвердила комплексное регулирование банкротства с сохранением бизнеса

7 июля «Ведомости» писали, что ключевая идея новых норм – переход от почти неизбежной ликвидации предприятия, в отношении которого подано заявление о признании банкротом, к возможности восстановления его платежеспособности. Поправки предусматривают возможность для кредиторов и должника заключить досудебное соглашение о санации, а также добавляют к существующим процедурам банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение) реструктуризацию долгов. Кроме того, существенно изменена система назначения арбитражных управляющих и ужесточена их ответственность за ошибки в процедурах.