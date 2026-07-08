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Госдума утвердила комплексное регулирование банкротства с сохранением бизнеса

Ведомости

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о комплексном реформировании института банкротства. Документ внесен правительством РФ.

По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, после доработки ко второму чтению законопроект существенно расширился по содержанию.

«Новая модель должна дать бизнесу шанс выйти из кризиса раньше, сохранить производство, работников, контракты и вернуться к расчетам с кредиторами», – отметил депутат (цитата по ТАСС).

Одним из ключевых нововведений станет механизм добанкротной санации. Для компаний с активами свыше 1 млрд руб. вводится комплексное соглашение о санации, которое будет утверждаться судом и при поддержке большинства независимых кредиторов сможет распространяться в том числе на участников, первоначально не присоединившихся к соглашению.

Что означает принятие масштабной реформы банкротства

Экономика / Правила

Кроме того, документ меняет порядок проведения торгов при реализации крупных активов, вводит ответственность кредиторов за убытки при продолжении деятельности должника в конкурсном производстве и обновляет требования к саморегулируемым организациям арбитражных управляющих.

Закон вступит в силу через год после официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены специальные сроки.

7 июля «Ведомости» писали, что ключевая идея новых норм – переход от почти неизбежной ликвидации предприятия, в отношении которого подано заявление о признании банкротом, к возможности восстановления его платежеспособности. Поправки предусматривают возможность для кредиторов и должника заключить досудебное соглашение о санации, а также добавляют к существующим процедурам банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение) реструктуризацию долгов. Кроме того, существенно изменена система назначения арбитражных управляющих и ужесточена их ответственность за ошибки в процедурах.

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