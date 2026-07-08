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Средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее Собянин сообщал об одном сбитом БПЛА, нарпавленном на Москву. Ночью столичный мэр говорил об отражении атаки трех дронов, летевших в сторону столицы.

В Росавиации сообщили о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Внуково», «Жуковский». «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование неба в районе авиагавани. В связи с мерами возможны корректировки в расписании полетов.

По данным Минобороны, в ночь на 8 июля силы ПВО ликвидировали 415 украинских беспилотников над российскими регионами.

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