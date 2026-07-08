Средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков.
В Росавиации сообщили о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Внуково», «Жуковский». «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование неба в районе авиагавани. В связи с мерами возможны корректировки в расписании полетов.
По данным Минобороны, в ночь на 8 июля силы ПВО ликвидировали 415 украинских беспилотников над российскими регионами.