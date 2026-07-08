Средства ПВО сбили летевший в сторону Москвы украинский БПЛА
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Ночью Собянин говорил об отражении атаки трех дронов, летевших в сторону столицы.
В Минобороны сообщали, что в ночь на 8 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 415 украинских беспилотников над российскими регионами.
В Росавиации сообщили о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Внуково», «Жуковский».