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Средства ПВО сбили летевший в сторону Москвы украинский БПЛА

Ведомости

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Ночью Собянин говорил об отражении атаки трех дронов, летевших в сторону столицы.

В Минобороны сообщали, что в ночь на 8 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 415 украинских беспилотников над российскими регионами.

В Росавиации сообщили о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Внуково», «Жуковский».

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