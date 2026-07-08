США продлили разрешение на уплату налогов и сборов в России до 9 октября
Министерство финансов США продлило до 9 октября действие генеральной лицензии, разрешающей американским компаниям и гражданам оплачивать налоги, сборы и пошлины в России. Это следует из опубликованного документа ведомства.
Лицензия позволяет физическим и юридическим лицам США, а также подконтрольным им организациям уплачивать налоги, сборы и импортные пошлины, получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификаты и налоговые возвраты, если такие операции необходимы для ведения их повседневной деятельности в России.
При этом документ не разрешает списание средств со счетов Банка России, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ, находящихся в американских финансовых учреждениях. Кроме того, лицензия не распространяется на операции, запрещенные другими санкционными ограничениями, включая сделки с лицами, находящимися под блокирующими санкциями, если на них не выдано отдельное разрешение.
25 июня Минфин США также продлил до 25 июля действие генеральной лицензии № 131F, касающейся сделок с активами «Лукойла». Документ разрешает вести переговоры и заключать условные соглашения о продаже Lukoil International GmbH и связанных с ней структур, однако для завершения таких сделок потребуется отдельное разрешение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).