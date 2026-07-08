США продлили разрешение на уплату налогов и сборов в России до 9 октября

При этом документ не разрешает списание средств со счетов Банка России, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ, находящихся в американских финансовых учреждениях. Кроме того, лицензия не распространяется на операции, запрещенные другими санкционными ограничениями, включая сделки с лицами, находящимися под блокирующими санкциями, если на них не выдано отдельное разрешение.