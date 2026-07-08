В МИДе считают настораживающей концентрацию 90% ИИ-мощностей всего в двух странах

7 июля Reuters со ссылкой на источники писал, что китайские власти рассматривают возможность ограничить использование наиболее совершенных ИИ-моделей для иностранных государств, ужесточение ответственности за утечку или кражу запатентованных технологий, а также введение дополнительных требований к кругу инвесторов, которые смогут финансировать китайские ИИ-стартапы.