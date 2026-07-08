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В МИДе считают настораживающей концентрацию 90% ИИ-мощностей всего в двух странах

Ведомости

Статистика, согласно которой 90% мощностей в области искусственного интеллекта (ИИ) приходится на США и Китай, настораживает, отметил замминистра иностранных дел РФ Александр Алимов на полях первого Глобального диалога ООН по управлению ИИ. Его цитирует ТАСС.

«В таких условиях крайне затруднительно говорить о построении равноправной и всеобъемлющей системы международного сотрудничества», – сказал он.

Алимов добавил, что главы делегаций говорили с трибуны о приоритетности преодоления цифрового неравенства. Они считают важным нарастить совместные усилия в развитии ИИ.

7 июля Reuters со ссылкой на источники писал, что китайские власти рассматривают возможность ограничить использование наиболее совершенных ИИ-моделей для иностранных государств, ужесточение ответственности за утечку или кражу запатентованных технологий, а также введение дополнительных требований к кругу инвесторов, которые смогут финансировать китайские ИИ-стартапы.

24 июня стало известно, что американская компания Anthropic обвинила китайскую Alibaba в попытке получить несанкционированный доступ к ее технологиям ИИ. В Anthropic назвали этот инцидент крупнейшей на сегодняшний день попыткой китайской компании получить доступ к разработкам ведущих американских лабораторий искусственного интеллекта.

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