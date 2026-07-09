Австралия и Индия договорились о поставках урана

Индия и Австралия подписали базовое соглашение о сотрудничестве в атомной сфере в 2014 г. после вступления Моди в должность премьер-министра. Сейчас Индия импортирует уран из России и Узбекистана, а поставки канадской Cameco Corp. должны начаться в следующем году. Австралия обладает крупнейшими в мире запасами урана, занимает четвертое место по его добыче, а экспорт этого сырья в 2025–2026 финансовом году составил 1,6 млрд австралийских долларов.