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Австралия и Индия договорились о поставках урана

Ведомости

Австралия и Индия подписали соглашение по экспорту австралийского урана для индийской атомной энергетики. Документ был подписан во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Мельбурн, сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению МИД Индии, поставляемый Австралией уран будет использоваться исключительно в мирных целях для производства электроэнергии. Объемы и сроки будущих поставок стороны не раскрыли. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подтвердил подписание соглашения.

«Соглашение облегчает экспорт урана из Австралии в Индию, чтобы увеличить долю мощностей на неископаемом топливе, обеспечивая дополнительный рынок для австралийского сектора ресурсов», – отметил он.

Подписание документа завершило более чем десятилетний переговорный процесс, в ходе которого стороны согласовывали механизмы, исключающие использование австралийского сырья в военных целях. Моди подчеркнул, что соглашение «проложит путь для поставок урана из Австралии в Индию и придаст целям в области чистой энергии новый импульс».

Индийский премьер также сообщил о намерении развивать сотрудничество в сфере критически важных полезных ископаемых. Индия рассчитывает увеличить установленную мощность атомной генерации до 100 ГВт к 2047 г.

Индия и Австралия подписали базовое соглашение о сотрудничестве в атомной сфере в 2014 г. после вступления Моди в должность премьер-министра. Сейчас Индия импортирует уран из России и Узбекистана, а поставки канадской Cameco Corp. должны начаться в следующем году. Австралия обладает крупнейшими в мире запасами урана, занимает четвертое место по его добыче, а экспорт этого сырья в 2025–2026 финансовом году составил 1,6 млрд австралийских долларов.

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