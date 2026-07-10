СМИ: в Иране свыше 40 млн человек простились с Хаменеи
Около 43 млн человек приняли участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи на территории страны и в Ираке, сообщил телеканал Press TV.
Press TV подчеркнул, что количество простившихся было определено в результате тщательного анализа данных. В частности, специалисты изучили сведения о пассажирах общественного транспорта, которые прибывали на места проведения церемоний, активные сигналы мобильных телефонов в ключевых районах и др.
Прощание с Хаменеи проходило в течение четырех дней. Как отмечал корреспондент «Ведомостей», в последний день сотни тысяч людей проводили гробы с рахбаром и его близкими по маршруту, отмеченному американскими и израильскими ударами весной этого года. Шествие началось около 6:00 от площади Азади и длилось более 10 часов. Уже около 8:00 шестиполосные улицы по всему маршруту процессии с гробами-холодильниками были заполнены народом.
Али Хаменеи был убит в первый день военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. После этого верховным лидером Ирана стал его сын Моджтаба Хаменеи, который впоследствии тоже был ранен в результате американских атак.