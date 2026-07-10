СМИ: в Иране свыше 40 млн человек простились с Хаменеи

Прощание с Хаменеи проходило в течение четырех дней. Как отмечал корреспондент «Ведомостей», в последний день сотни тысяч людей проводили гробы с рахбаром и его близкими по маршруту, отмеченному американскими и израильскими ударами весной этого года. Шествие началось около 6:00 от площади Азади и длилось более 10 часов. Уже около 8:00 шестиполосные улицы по всему маршруту процессии с гробами-холодильниками были заполнены народом.