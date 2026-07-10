Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,308+0,5%BRZL1 284+3,05%YAKG29,85-0,33%IMOEX2 160,54-1,2%RTSI896,37-1,2%RGBI113,84+0,36%RGBITR759,96+0,38%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В США заявили о проходе 800 судов через Ормуз по американскому маршруту

Ведомости

С начала мая США уже обеспечили проход 800 судов через Ормузский пролив по своему маршруту, сообщило в соцсети X Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

«Иран не контролирует Ормузский пролив. С начала мая силы США помогли обеспечить успешный транзит более 800 коммерческих судов и 380 млн баррелей сырой нефти через этот жизненно важный международный торговый коридор», – подчеркнуло ведомство.

В ночь на 8 июля США и Иран обменялись массированными ударами, страны уничтожили по 80–85 военных целей друг друга. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о режиме прекращения огня с Ираном больше не действует. По его словам, завершено было и действие меморандума о взаимопонимании с Исламской Республикой.

При этом американский лидер допустил, что страны могут возобновить переговоры для достижения окончательного соглашения. По словам главы Белого дома, в возможных дальнейших контактах с Тегераном могут участвовать представители американской переговорной группы, в том числе его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте