В США заявили о проходе 800 судов через Ормуз по американскому маршруту
С начала мая США уже обеспечили проход 800 судов через Ормузский пролив по своему маршруту, сообщило в соцсети X Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
«Иран не контролирует Ормузский пролив. С начала мая силы США помогли обеспечить успешный транзит более 800 коммерческих судов и 380 млн баррелей сырой нефти через этот жизненно важный международный торговый коридор», – подчеркнуло ведомство.
В ночь на 8 июля США и Иран обменялись массированными ударами, страны уничтожили по 80–85 военных целей друг друга. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о режиме прекращения огня с Ираном больше не действует. По его словам, завершено было и действие меморандума о взаимопонимании с Исламской Республикой.
При этом американский лидер допустил, что страны могут возобновить переговоры для достижения окончательного соглашения. По словам главы Белого дома, в возможных дальнейших контактах с Тегераном могут участвовать представители американской переговорной группы, в том числе его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.