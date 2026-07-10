Bloomberg: ЕС разрешит Украине покупать оружие у Британии на кредитные средства
Евросоюз даст Украине разрешение на покупку оружия у Великобритании на средства, направленные Киеву в рамках военного финансирования в размере 60 млрд евро в течение 2026-2027 гг., сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Евросоюз близок к соглашению с правительством Великобритании, чтобы британские компании смогли получать выгоду от этой программы», – подчеркнули авторы материала.
По данным издания, Еврокомиссия (ЕК) требует от британского правительства участия в финансировании заказов Украины на покупку оружия. Это происходит каждый раз, когда Киев будет запрашивать разрешения ЕК использовать деньги ЕС на покупку вооружений, пишет агентство.
30 июня представитель ЕК Балаш Уйвари говорил, что Украина пока не успевает освоить весь объем предусмотренного военного финансирования, поэтому выплата обещанных 5,9 млрд евро на закупку беспилотников была произведена не полностью. По его словам, причиной стала недостаточная сумма контрактов, представленных украинской стороной на согласование. Он также отметил, что ЕК предоставит деньги, если Украина сможет направить контракты на оставшиеся 900 млн евро.
23 апреля стало известно, что ЕС готов начать перечислять Украине первые транши из кредита в 90 млрд евро с середины мая. Тогда же послы объединения одобрили заем и 20-й пакет санкций против России.