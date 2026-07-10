Bloomberg: ЕС разрешит Украине покупать оружие у Британии на кредитные средства

30 июня представитель ЕК Балаш Уйвари говорил, что Украина пока не успевает освоить весь объем предусмотренного военного финансирования, поэтому выплата обещанных 5,9 млрд евро на закупку беспилотников была произведена не полностью. По его словам, причиной стала недостаточная сумма контрактов, представленных украинской стороной на согласование. Он также отметил, что ЕК предоставит деньги, если Украина сможет направить контракты на оставшиеся 900 млн евро.