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Глава МИД Украины раскритиковал возможное смягчение 21-го пакета санкций ЕС

Ведомости

Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил против возможного смягчения антироссийских санкций, которые войдут в 21-й пакет рестрикций Евросоюза (ЕС). Его слова передает украинский портал «Цензор.Нет».

«Я не знаю, что такое "смягченные", я знаю, что такое действенные санкции», – сказал министр.

10 июля Euractiv сообщил, что страны Евросоюза (ЕС) могут не одобрить 21-й пакет санкций против России в изначальных условиях. Портал отмечал, что представители государств, входящих в объединение, намерены достичь соглашения и затем передать его министрам иностранных дел 13 июля. По данным издания, для достижения цели они могут лишить документ наиболее сильных элементов, отказавшись от запрета на импорт российского СПГ и ослабив запрет на экспорт рыбы из России.

9 июля правительство Болгарии сообщило, что страна будет выступать против нового пакета антироссийских санкций ЕС в трех случаях. Во-первых, государство не согласно с введением рестрикций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Во-вторых, Болгария возражает против включения в санкционный список акционера компании «Лукойл» Вагита Алекперова. Третье несогласие связано с поставками запасных частей для софийского метрополитена.

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