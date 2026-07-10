Глава МИД Украины раскритиковал возможное смягчение 21-го пакета санкций ЕС

10 июля Euractiv сообщил, что страны Евросоюза (ЕС) могут не одобрить 21-й пакет санкций против России в изначальных условиях. Портал отмечал, что представители государств, входящих в объединение, намерены достичь соглашения и затем передать его министрам иностранных дел 13 июля. По данным издания, для достижения цели они могут лишить документ наиболее сильных элементов, отказавшись от запрета на импорт российского СПГ и ослабив запрет на экспорт рыбы из России.