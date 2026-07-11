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Европа рассматривает введение добровольных сборов в Ормузском проливе

Ведомости

Европейские страны изучают предложение Омана о создании системы добровольных платежей за навигационные услуги в Ормузском проливе. Об этом сообщает The Guardian. Инициатива, разработанная при участии британских юристов, основана на принципах, действующих в Малаккском проливе, где суда вносят добровольные взносы в фонд обеспечения безопасности судоходства. Ключевое условие поддержки со стороны ЕС – необязательный характер сборов и одобрение Международной морской организацией (IMO).

В ответ на оманскую инициативу Иран направил в Маскат главу МИДа Аббаса Арагчи для переговоров по вопросам безопасности в проливе. В Тегеране нет единства: часть Корпуса стражей исламской революции выступает против соблюдения международных норм, тогда как другие фракции готовы к сотрудничеству. Иранское посольство в Лондоне проявило интерес к исследованию, предлагающему «прозрачный сервисный сбор» в рамках регионального порядка, подчеркивая, что речь идет не о принудительном сборе за проход.

На заседании совета IMO в Лондоне делегат Омана подтвердил, что право транзитного прохода гарантировано международным правом и не допускает взимания обязательных сборов. Вместе с тем Маскат видит ценность в изучении добровольных механизмов для повышения безопасности судоходства, защиты окружающей среды и готовности к чрезвычайным ситуациям, включая пожары на судах и разливы нефти.

США потребовали от Ирана публично заявить, что Ормузский пролив открыт для судоходства и атаки на коммерческие суда прекращены. По мнению американских чиновников, трудности с достижением и соблюдением соглашения связаны с внутренней борьбой за власть в Тегеране.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был призван восстановить судоходство в Ормузском проливе, но фактически привел к новой эскалации напряженности. Причиной эскалации стала разная интерпретация п. 5 соглашения. Иран обязался обеспечить безопасный проход судов и устранить военные препятствия на 60 дней, но США считают, что Тегеран использует этот пункт для установления полного контроля над проливом, поскольку роль Вашингтона в соглашении не прописана. 8-9 июля США и Иран вновь обменялись ударами после заключения перемирия. 9 июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует, а действие меморандума о взаимопонимании с Ираном «завершено».

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