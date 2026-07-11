Европа рассматривает введение добровольных сборов в Ормузском проливе

Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был призван восстановить судоходство в Ормузском проливе, но фактически привел к новой эскалации напряженности. Причиной эскалации стала разная интерпретация п. 5 соглашения. Иран обязался обеспечить безопасный проход судов и устранить военные препятствия на 60 дней, но США считают, что Тегеран использует этот пункт для установления полного контроля над проливом, поскольку роль Вашингтона в соглашении не прописана. 8-9 июля США и Иран вновь обменялись ударами после заключения перемирия. 9 июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует, а действие меморандума о взаимопонимании с Ираном «завершено».