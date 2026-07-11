Зеленский: украинская ПВО не справляется с баллистическими ракетами
Украине не удается сбивать российские баллистические ракеты, заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он призвал западных партнеров быстрее договариваться о лицензиях на ЗРК Patriot.
Зеленский рассказал о ночной атаке российской армии. По его словам, вооруженные силы Украины сбили большинство беспилотников и ракет, но против баллистических им выставить нечего.
«Необходимо максимально быстро продвигаться по договоренностям о лицензиях на системы Patriot и совместном европейском проекте противоракетной обороны», – написал президент Украины.
8 июля лидер США Дональд Трамп заявил о планах передать Киеву лицензию на производство ракет для Patriot. Днем ранее, 7 июля, Reuters сообщило, что США обсуждают с союзниками по НАТО размещение на территории Европы производства ракет класса «воздух – воздух» AIM-120 AMRAAM, а также центров обслуживания ракет для Patriot PAC-3, в сделке могут принять участие Германия, Нидерланды, Швеция и Польша.
Как отмечает Bloomberg, производство ракет PAC-3, стоимость каждой из которых достигает $5 млн, в настоящее время налажено только в США и Японии. Создание нового производства на Украине потребует специализированного оборудования, обучения персонала и займет годы, указала ведущий экономист Bloomberg Economics по оборонным вопросам Бекка Вассер. Кроме того, любое новое предприятие на украинской территории станет приоритетной целью для российских ударов.