Зеленский: украинская ПВО не справляется с баллистическими ракетами

Как отмечает Bloomberg, производство ракет PAC-3, стоимость каждой из которых достигает $5 млн, в настоящее время налажено только в США и Японии. Создание нового производства на Украине потребует специализированного оборудования, обучения персонала и займет годы, указала ведущий экономист Bloomberg Economics по оборонным вопросам Бекка Вассер. Кроме того, любое новое предприятие на украинской территории станет приоритетной целью для российских ударов.