Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,317+0,59%KAZT271-1,6%UTAR8,14-0,37%IMOEX2 145,65-1,88%RTSI881,67-2,82%RGBI113,22-0,1%RGBITR756,68+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Тофан: Молдавия должна войти в ЕС до конца 2028 года

Ведомости

Назначенный премьер Молдавии Василе Тофан назвал реалистичной цель вступления республики в ЕС до конца 2028 г. и заверил, что сделает для этого все возможное, пишет Moldova 1.

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула на пост премьер-министра предпринимателя и инвестора Тофана. Кандидатуру поддержала правящая Партия действия и солидарности (PAS), обладающая большинством в парламенте.

В своей программной речи новый премьер заявил, что намерен отработать мандат до конца, и выделил три ключевых направления: восстановление доверия граждан через реформы, перезапуск экономики и развитие партнерства между властью и бизнесом. По его словам, экономика должна создаваться не в министерских кабинетах, а на местах – в крестьянских хозяйствах, на заводах и в IT-парках. Тофан подчеркнул, что намерен работать в команде с государственными служащими и привлекать новых людей в правительство.

Лидер PAS Игорь Гросу пообещал новому премьеру всю необходимую парламентскую поддержку, отметив, что его кандидатура полностью соответствует задачам европейской интеграции. Президент Санду, в свою очередь, напомнила, что у Тофана есть 15 дней на подготовку программы правительства и представление парламенту списка министров. Она также подтвердила, что основными приоритетами остаются евроинтеграция, укрепление государственных институтов и экономический рост.

Тофану 44 года, до назначения он был старшим партнером инвестиционного фонда Horizon Capital, управляющего активами на сумму более $1,8 млрд. В 2025 г. он стал одним из инициаторов платформы «Европа 2028», созданной для поддержки вступления Молдавии в ЕС. Назначение Тофана состоялось после отставки предыдущего премьера Александру Мунтяну, который 3 июля заявил о сложении полномочий спустя восемь месяцев работы, объяснив это невозможностью исполнять обязанности в соответствии со своими принципами.

15 июня все страны Евросоюза (ЕС) утвердили открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины и Молдавии в ЕС. В ноябре 2025 г. Мунтяну заявил, что правительство Молдавии планирует закрыть переговоры с Европейским союзом (ЕС) и подписать договор о присоединении в 2028 г.

4 ноября 2025 г. глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что Албания, Молдавия, Украина и Черногория могут завершить процесс вступления в Евросоюз к 2030 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь