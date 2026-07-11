Тофан: Молдавия должна войти в ЕС до конца 2028 года

В своей программной речи новый премьер заявил, что намерен отработать мандат до конца, и выделил три ключевых направления: восстановление доверия граждан через реформы, перезапуск экономики и развитие партнерства между властью и бизнесом. По его словам, экономика должна создаваться не в министерских кабинетах, а на местах – в крестьянских хозяйствах, на заводах и в IT-парках. Тофан подчеркнул, что намерен работать в команде с государственными служащими и привлекать новых людей в правительство.