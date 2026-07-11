Тофан: Молдавия должна войти в ЕС до конца 2028 года
Назначенный премьер Молдавии Василе Тофан назвал реалистичной цель вступления республики в ЕС до конца 2028 г. и заверил, что сделает для этого все возможное, пишет Moldova 1.
Президент Молдавии Майя Санду выдвинула на пост премьер-министра предпринимателя и инвестора Тофана. Кандидатуру поддержала правящая Партия действия и солидарности (PAS), обладающая большинством в парламенте.
В своей программной речи новый премьер заявил, что намерен отработать мандат до конца, и выделил три ключевых направления: восстановление доверия граждан через реформы, перезапуск экономики и развитие партнерства между властью и бизнесом. По его словам, экономика должна создаваться не в министерских кабинетах, а на местах – в крестьянских хозяйствах, на заводах и в IT-парках. Тофан подчеркнул, что намерен работать в команде с государственными служащими и привлекать новых людей в правительство.
Лидер PAS Игорь Гросу пообещал новому премьеру всю необходимую парламентскую поддержку, отметив, что его кандидатура полностью соответствует задачам европейской интеграции. Президент Санду, в свою очередь, напомнила, что у Тофана есть 15 дней на подготовку программы правительства и представление парламенту списка министров. Она также подтвердила, что основными приоритетами остаются евроинтеграция, укрепление государственных институтов и экономический рост.
Тофану 44 года, до назначения он был старшим партнером инвестиционного фонда Horizon Capital, управляющего активами на сумму более $1,8 млрд. В 2025 г. он стал одним из инициаторов платформы «Европа 2028», созданной для поддержки вступления Молдавии в ЕС. Назначение Тофана состоялось после отставки предыдущего премьера Александру Мунтяну, который 3 июля заявил о сложении полномочий спустя восемь месяцев работы, объяснив это невозможностью исполнять обязанности в соответствии со своими принципами.
4 ноября 2025 г. глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что Албания, Молдавия, Украина и Черногория могут завершить процесс вступления в Евросоюз к 2030 г.