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Галустян представил Путину проект шоу «Битва дронов»

Ведомости

Актер и телеведущий Михаил Галустян представил президенту России Владимиру Путину проект телевизионного шоу «Битва дронов», посвященного операторам беспилотников. Разговор состоялся на форуме Народного фронта «Все для Победы!» в Национальном центре «Россия».

«Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, – это возможность раскрыть эту тему, сделать ее понятной, интересной и популярной», – рассказал Галустян, отметив, что съемки планируют проводить в самых красивых местах страны (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в проекте смогут принять участие бойцы спецоперации, студенты, блогеры и звезды.

Владимир Путин поздравил Общероссийский народный фронт с 15-летием

Политика / Власть

Президент пожелал новому проекту успехов. До этого, выступая на форуме, Путин заявил, что Россию, «безусловно, ждет победа». По его словам, Общероссийский народный фронт объединил более 20 млн человек, а граждане добровольно направили на нужды спецоперации почти 70 млрд руб.

Президент также рассказал, что ответ России на удары по ее территории будет зеркальным и «в несколько раз мощнее». Кроме того, он отметил, что атаки украинской стороны создают временные сложности с обеспечением нефтепродуктами, однако ситуация будет постепенно выравниваться. По словам главы государства, для Крыма также создается система снабжения, до которой, как он выразился, противнику «будет сложно добраться».

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