Галустян представил Путину проект шоу «Битва дронов»

Президент также рассказал, что ответ России на удары по ее территории будет зеркальным и «в несколько раз мощнее». Кроме того, он отметил, что атаки украинской стороны создают временные сложности с обеспечением нефтепродуктами, однако ситуация будет постепенно выравниваться. По словам главы государства, для Крыма также создается система снабжения, до которой, как он выразился, противнику «будет сложно добраться».