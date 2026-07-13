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Собянин: силы ПВО сбили уже 29 дронов на подлете к Москве

Ведомости

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву. Общее число сбитых на подлете к столице дронов с начала суток достигло 29. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в Max.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин.

До этого Минобороны сообщало, что в ночь на 13 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 342 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России.

Что известно о ночных украинских атаках на Московский регион

Общество

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, за ночь силы ПВО и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 81 беспилотник над Подмосковьем. Дроны были сбиты над Одинцовом, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Истрой, Подольском, Ступином, Домодедовом, Солнечногорском и Коломной.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после массированной атаки украинских беспилотников на гражданские объекты Московской области. По данным официального представителя СК Светланы Петренко, в поселке Пионерский в Истре разрушены пять жилых домов, повреждены пять автомобилей, погибли три человека. Троим пострадавшим оказана медицинская помощь.

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