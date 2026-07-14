Иран нанес удары по объектам США в Кувейте
Иран нанес удары по американским военным объектам в Кувейте в ответ на действия Вашингтона. Об этом сообщил телеканал Press TV.
По его данным, для атаки были использованы беспилотники. Целями стали американские системы военной связи, топливные хранилища, зенитные ракетные комплексы Patriot, диспетчерская вышка и склад боеприпасов. Кроме того, Военно-морские силы Ирана нанесли удар крылатыми ракетами по американскому военному кораблю. Press TV отмечает, что атака стала ответом на ракетные удары США по нескольким военным объектам на территории исламской республики.
До этого The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана и нанесении американскими военными «оборонительных ударов» по объектам на территории республики.
Военные действия между США и Израиля против Ирана начались 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривавший немедленное прекращение боевых действий. Но в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении условий соглашения, касающихся Ормузского пролива. В ответ Иран начал наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке. 12 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на американскую авиабазу «Аль-Удейд» в Катаре, а также о поражении второго судна в Ормузском проливе.
13 июля Трамп объявил, что США берут под контроль Ормузский пролив и возобновляют морскую блокаду иранских портов. По его словам, для финансирования мер по обеспечению безопасности в регионе будет взиматься сбор в размере 20% от стоимости грузов, проходящих через пролив.