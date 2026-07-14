Патрушев: Байден завел российско-американские отношения в болото

6 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что нынешний президент США Дональд Трамп последователен в своих подходах и открыт к восприятию позиции Москвы. «Он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которую он до него доводит», – отмечал представитель Кремля.