Патрушев: Байден завел российско-американские отношения в болото
Бывший президент США Джо Байден завел российско-американские отношения в болото, из которого Вашингтон до сих пор не может найти выход. Такое мнение в интервью «РИА Новости» высказал помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«Старшее поколение американских и европейских руководителей помнили как минимум времена холодной войны, риск ядерной войны и понимали, что, какие бы эмоции они к нам ни питали, лучше сесть за стол переговоров», – сказал Патрушев.
6 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что нынешний президент США Дональд Трамп последователен в своих подходах и открыт к восприятию позиции Москвы. «Он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которую он до него доводит», – отмечал представитель Кремля.
10 июля Песков также сообщил, что при необходимости телефонный разговор президентов России и США может быть оперативно согласован и проведен. Предыдущий разговор лидеров прошел 4 июля. Президенты обсудили двусторонние отношения и международную повестку, включая украинское урегулирование с учетом участия президента США в саммите НАТО. По данным Кремля, Трамп тогда вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирного решения украинского кризиса.