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Главная / Политика /

США завершили очередную волну ударов по Ирану

Ведомости

Американские вооруженные силы завершили очередную волну ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

По данным командования, операция завершилась в 7:30 по восточному времени США (14:30 мск). В течение 90 минут американские военные наносили удары по системам береговой обороны, а также объектам хранения и пуска крылатых ракет на иранском острове Большой Томб.

В CENTCOM заявили, что удары «еще больше ухудшили способность Ирана атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе».

США и Иран вернулись к изначальной точке военного противостояния

Политика / Международные новости

15 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Ормузский пролив будет закрыт, пока ВС США не прекратят атаковать иранские территории. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские атаки на Иран не будут остановлены, пока он не скажет «хватит». По его словам, вооруженные силы Ирана «ослабли до очень низкого уровня» после неоднократных ударов США.

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