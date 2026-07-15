Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PLZL1 156-2,35%CNY Бирж.11,44-0,28%IMOEX2 111,9-2,71%RTSI853,41-3,29%RGBI111,8-0,71%RGBITR747,87-0,66%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова потребовала от МАГАТЭ осудить убийство главного инженера ЗАЭС

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) четкого заявления с осуждением убийства главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева в результате атаки украинских дронов. Такое заявление она опубликовала в Telegram-канале.

«Это преступление киевского режима обязан наконец разглядеть[глава МАГАТЭ Рафаэль] Гросси – требуем от профильных международных структур, в первую очередь МАГАТЭ, четкого артикулированного заявления с осуждением этого убийства», – написала дипломат.

Яковлев был убит в результате целенаправленного удара вооруженных сил Украины, сообщал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Служебную машину станции, в которой находился главный инженер, атаковал дрон. Это произошло на границе промышленной площадки ЗАЭС и города Энергодар. В результате удара также погиб водитель Дмитрий Филиппов.

Запорожская АЭС оказалась полностью отрезана от внешнего питания

Политика / Международные отношения

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил 15 июля, что Энергодар остался без электроснабжения после атаки украинских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры. По его данным, запасов топлива для дизельных генераторов достаточно, а городские службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим работы.

11 июля постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что российская межведомственная делегация и команда МАГАТЭ во главе с Гросси достигли ряда практических договоренностей по итогам консультаций в Калининграде. По его словам, стороны согласовали конкретные шаги, направленные на улучшение ситуации с безопасностью вокруг ЗАЭС и в Энергодаре.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь