Захарова потребовала от МАГАТЭ осудить убийство главного инженера ЗАЭС

11 июля постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что российская межведомственная делегация и команда МАГАТЭ во главе с Гросси достигли ряда практических договоренностей по итогам консультаций в Калининграде. По его словам, стороны согласовали конкретные шаги, направленные на улучшение ситуации с безопасностью вокруг ЗАЭС и в Энергодаре.