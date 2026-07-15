Захарова потребовала от МАГАТЭ осудить убийство главного инженера ЗАЭС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) четкого заявления с осуждением убийства главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева в результате атаки украинских дронов. Такое заявление она опубликовала в Telegram-канале.
«Это преступление киевского режима обязан наконец разглядеть[глава МАГАТЭ Рафаэль] Гросси – требуем от профильных международных структур, в первую очередь МАГАТЭ, четкого артикулированного заявления с осуждением этого убийства», – написала дипломат.
Яковлев был убит в результате целенаправленного удара вооруженных сил Украины, сообщал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Служебную машину станции, в которой находился главный инженер, атаковал дрон. Это произошло на границе промышленной площадки ЗАЭС и города Энергодар. В результате удара также погиб водитель Дмитрий Филиппов.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил 15 июля, что Энергодар остался без электроснабжения после атаки украинских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры. По его данным, запасов топлива для дизельных генераторов достаточно, а городские службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим работы.
11 июля постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что российская межведомственная делегация и команда МАГАТЭ во главе с Гросси достигли ряда практических договоренностей по итогам консультаций в Калининграде. По его словам, стороны согласовали конкретные шаги, направленные на улучшение ситуации с безопасностью вокруг ЗАЭС и в Энергодаре.